No Jornal CBN CG desta quinta-feira (13), a CEO da Digix, Suely Almoas, uma das pioneiras no setor, falou sobre a presença da mulher no mercado de trabalho da tecnologia e afirmou que o essencial é buscar o conhecimento e a autoconfiança.

A Digix atua há mais de 20 anos desenvolvendo soluções tecnológicas, humanas e inovadoras para a gestão pública. Confira a entrevista completa: