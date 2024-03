Mulheres no topo

A pesquisa do Ranking, divulgada essa semana, revela a consolidação do protagonismo da mulher na política de Mato Grosso do Sul, principalmente, em Campo Grande. Elas estão quebrando a tradição do eleitorado de Campo Grande ser machista. Pelos números apurados pelo Ranking, duas mulheres são as preferidas do eleitor para assumir a prefeitura da Capital: Rose Modesto (União Brasil), atual superintendente da Sudeco, e Adriane Lopes (PP), prefeita da cidade.

Um fato inédito, porque a desde a implantação do Estado de Mato Grosso do Sul, em 1979, com a divisão de Mato Grosso, nunca Campo Grande elegeu uma mulher para prefeitura. As mulheres que assumiram foram interinas. Adriane Lopes (PP) só virou prefeita de fato, porque era vice de Marquinhos Trad (PSD), que renunciou em abril de 2022 para concorrer ao Governo do Estado. Ele perdeu a eleição e ficou sem a prefeitura.

A efetivação de Adriane Lopes no cargo já é quebra da tradição de só homens administravam a Capital. Adriane foi a primeira prefeita a não ser interina. A pesquisa do Ranking mostra a força das duas grandes novas lideranças políticas da Capital. Rose e Adriane aparecem tecnicamente empatadas em três cenários, tendo por base a margem de ser 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Rose estará disputando a sua segunda eleição para prefeita de Campo Grande. A primeira foi em 2016 quando perdeu a disputa para Marquinhos Trad no segundo turno. Naquela disputa, Adriane já ocupava a vaga de vice. Mesmo sendo a prefeita da Capital, Adriane passará pelo primeiro teste nas urnas. Antes, ela era a sombra de Marquinhos. Hoje, ela caminha com as próprias pernas empurrada por expressivas lideranças politicas do estado, como a senadora Tereza Cristina (PP).

A pesquisa do Ranking mostra, ainda outra curiosidade. Rose está numericamente à frente com mais 1 ponto à frente de Adriane em dois cenários menos de 1 ponto no terceiro. No primeiro cenário, Rose está com 18,70% e Adriane com 17,20%. No segundo, a superintendente da Sudeco aparece com 23,60% a 22% da prefeita. Já no terceiro, a pré-candidata do União Brasil se destaca com 30% e a sua virtual rival aparece com 29,40%.

Os números dessa pesquisa derrubaram a liderança do ex-governador André Puccinelli (MDB). A pesquisa o colocou apenas no primeiro cenário com Rose, Adriane, Beto Pereira, Lucas de Lima, Coronel Davi, Camila Jara, Pedrossian Neto e João Henrique Catan. O ex-governador ficou na terceira colocação com 13% das intenções de voto. Ele ainda não decidiu se vai concorrer às eleições. A definição só acontecerá em abril depois de analisar duas pesquisas encomendadas para tentar identificar as razões do alto índice de rejeição. André já administrou a cidade por dois mandatos consecutivos.

A pesquisa foi realizada com 2 mil eleitores entre os dias 4 e 9 deste mês e foi registrada na Justiça Eleitoral com o número MS-00344/2024. A margem de erro é de 2,2% para mais ou para menos com intervalo de confiança de 95%. O protagonismo da mulher sul-matogrossense na política ganhou destaque nacional com atual senadora Tereza Cristina (PP) assumindo o Ministério da Agricultura do governo Bolsonaro. Já nas eleições de 2022, as duas senadoras, Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (hoje Podemos), concorreram a Presidência da República.

Hoje, no governo Lula duas mulheres do estado são ministras. A Simone Tebet comanda o Planejamento e Cida Gonçalves é titular da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

Outra mulher de Mato Grosso do Sul com cargo de destaque no governo Lula é a ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil). Ela ocupa a Superintendência da Sudeco.

