Mulheres podem realizar mamografia de graça na Ufms

A unidade móvel do Hospital do Amor estará no campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Ufms) dos dias 10 a 14 de abril para realizar exames de mamografia de graça em mulheres com idades entre 40 e 69 anos.

A comunidade interessada pode agendar o atendimento até às 17h desta quinta-feira (6) e preencher as 120 vagas disponíveis. O resultado do exame será encaminhado para o endereço do comprovante de residência apresentado na hora do cadastro.

O coordenador da Clínica Escola Integrada da universidade, Ramon Penha, afirma que é importante a prevenção e mulheres serão acompanhadas pelo hospital. "Caso tenha alguma alteração, o Hospital do Amor fará o contato com essa mulher e ele se responsabilizará pela continuidade do acompanhamento dela”

Além disso, Ramon alera para a doença, que aocmete mulheres do mundo inteiro e necessita de aocmpanhamento contínuo. “No Brasil, o câncer de mama é a primeira causa de mortes por câncer, a incidência é muito alta. O exame realizado pela unidade móvel do Hospital do Amor usualmente tem uma fila muito grande, então nós temos aqui a oportunidade de atender gratuitamente mulheres tanto da comunidade interna da universidade quanto externa, que se enquadrem na faixa etária".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Exame

Para realizar o exame, as mulheres devem estar com o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), a Cédula de identidade (RG), o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e um comprovante de residência. As mulheres que tiverem o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) também devem levar o comprovante.

O agendamento deve ser feito pelo telefone 3345 - 7968 ou presencialmente na Clínica Esocla Integrada. A unidade móvel estará no estacionamento da pró-reitoria de gestão de pessoas, com atendimentos das 7h às 17h nos dias 10 a 14 de abril.

*Com informações da Ufms