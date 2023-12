Multas trabalhistas serão convertidas em playgrounds na Capital

Multas trabalhistas aplicadas pelo Ministério Público do Trabalho, serão convertidas na construção de playgrounds, os famosos parquinhos para crianças da Capital.

A parceria firmada entre o MPT e a administração pública prevê a construção de áreas de recreação em 25 bairros de Campo Grande.

Continue Lendo...

Os playgrounds serão instalados em praças públicas, perto de postos de saúde e espaços ocupados. Para maior segurança da população. Além disso, os parquinhos serão feitos de material industrial e contarão com brinquedos como gangorras, escorregadores e balanços, além de elementos para uso comum como bancos e lixeiras.

A Procuradora Chefe Regional do Trabalho da 24ª Região, Cândice Gabriela Arosio, explicou que o recurso vem de multas trabalhistas. “Esse recurso na verdade vem de ações judiciais, que são movidas pelo MPT, em face de empresas, empregadores que cometem algum ilício trabalhista. E tem que ser necessariamente, por força de lei, destinado à reparação social. Então, a gente entende que beneficiar a população, principalmente as crianças e os adolescentes, com esses parquinhos, é uma excelente forma de darmos proposta ao nosso trabalho dentro do MPT”.