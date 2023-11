Multi-instrumentista Marcelo Loureiro lança filme em família

No último mês de outubro foi lançado o filme "Alma da Nossa Música - episódio 1 Marcelo Loureiro". A produção dirigida por Ana Carla Loureiro reforça a raiz familiar do audiovisual. A diretora é prima do multi-instrumentista. Além disso, o roteiro do filme foi inspirado no avô de Marcelo.

Nesta sexta-feira (10) o músico foi a atração do quadro CBN Cultural. Na rádio CBN Campo Grande, o artista apresentou o seu trabalho, contou mais detalhes da produção e do projeto de rodar o interior do estado com o filme. "Alma da Nossa Música" pode ser assistido na íntegra clicando aqui.

Acompanhe a apresentação completa.