Município abre seleção de projetos culturais

Nesta terça-feira (5), o Diogrande traz um edital de chamamento público para seleção de projetos de execução da Lei Paulo Gustavo, Lei Complementar nº 195, de 08 de julho de 2022.

De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), inscrição é permitida para qualquer agente cultural, proponente, diretores e produtores do município de Campo Grande, pessoas físicas ou microempreendedor individual (MEI), pessoas jurídicas com e sem fins lucrativos, coletivos ou grupos sem CNPJ representado por pessoa física.

O edital contempla as áreas culturais de: dança; música; teatro; artes plásticas e visuais; artesanato; leitura, escrita e oralidade; patrimônio cultural e projetos livres.

Continue Lendo...

A análise de mérito dos projetos culturais será realizada por comissão de seleção formada por equipe de pareceristas externos contratados. Em seguida, será iniciada a Habilitação, sendo esta, a fase de análise dos documentos do proponente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Inscrições

As inscrições têm início nesta quarta-feira (06) e irão até o dia 29 de setembro. Interessados deverão encaminhar toda a documentação obrigatória descrita no edital, em envelope lacrado, protocolado na sede da Sectur, no horário das 7h30 às 11h e das 13h às 17h30 ou pelo Correio, através de Sedex.

A publicação do resultado definitivo será realizada no dia 13 de novembro. O edital completo está disponível no link.

Demais informações podem ser obtidas através do e-mail leipaulogustavo.campograndecg@gmail.com ou pelo telefone (67)4042-1313, ramais 4322 e 4306.

*Com informações da Prefeitura