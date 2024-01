Município convoca aprovados no setor de educação

A Prefeitura de Campo Grande convoca nesta quinta (4) 199 aprovados no processo seletivo de assistente de educação infantil, para seleção e contratação.

De acordo com a publicação do Diário Oficial, a contratação é para suprir vagas e, portanto, não haverá aumento de despesas com pessoal.

Assim, os convocados devem comparecer na próxima segunda-feira (8), no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, localizado na rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460 – Vila Margarida, na Semed.

Para conferir a convcação, acesse a página 2 do Diogrande.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande