Município convoca aprovados para cargos públicos

As Secretárias Municipais de Gestão e de Assistência Social anunciaram a convocação de candidatos aprovados em processo seletivo simplificado para preencher vagas nas áreas de assistência social, auxiliar de manutenção e psicologia.

Segundo o texto publicado no Diogrande desta terça-feira (3), os candidatos aprovados na função de assistente social irão substituir vagas em aberto e, portanto, sem aumento de despesas com pessoal. Eles devem comparecer na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), localizado na rua dos Barbosas, 321, Amambai.

Foram convocados candidatos aprovados em processo seletivo simplificado de auxiliar de manutenção. Eles devem comparecer na Secretaria Municipal de Educação, Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460, no bairro Vila Margarida.

Também por meio de processo seletivo simplificado foram convocados psicólogos. Eles devem comparecer na Secretaria Municipal de Gestão (SEGES) – GEMOL, no Centro, avenida Afonso Pena, 3297.

Todos os convocados devem verificar no Diogrande o horário, local e data para irem até as respectivas secretarias e receberem as devidas orientações sobre os documentos a serem entregues e preenchidos.

Veja a relação de nomes dos convocados no Diário Oficial edição desta terça-feira (3) clicando aqui.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande