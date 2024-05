Municípios podem registrar até 39ºC nesta sexta-feira

A previsão do tempo para esta sexta-feira (3) indica permanência do tempo seco, sol e poucas nuvens em Mato Grosso do Sul. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, ainda são esperadas temperaturas acima da média e baixos valores de umidade relativa do ar, entre 25% e 45%.

Além disso, com baixa probabilidade, espera-se pancadas de chuvas isoladas na região de Porto Murtinho e extremo Sul do estado devido a aproximação de uma frente fria.

Continue Lendo...

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o estado está passando por uma onda de calor. O aviso de grande perigo, com temperaturas 5ºC acima da média, abrange Campo Grande, Coxim, Corumbá, Porto Murtinho e Três Lagoas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Temperaturas

A Capital pode registrar 34ºC nesta sexta-feira e Porto Murtinho 36ºC. Já Coxim e Corumbá, 39ºC. Dourados e Três Lagoas, têm máxima de 37ºC.