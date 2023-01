Musseline de Mandioca com Puchero

É no Pantanal de Miranda que o viajante encontra o Agro Ecoturismo da Fazenda San Francisco, comandado pelo casal Roberto e Beth Coelho, de família tradicional que tem na pecuária (criação de búfalos e gado senepol) e na agricultura (cultivo do arroz) sustentável a sua maior paixão. Aqui, o turista pode viver o real funcionamento de uma fazenda e acompanhar a rotina dos trabalhadores, tanto na lavoura quanto no pasto.

Na gastronomia, destaque para o puchero pantaneiro, que, diferentemente do tradicional prato espanhol, não leva o grão-de-bico. Esta versão é um cozido de carne com osso (tradicionalmente o espinhaço do boi) junto com a mandioca, característica da região. Na Fazenda San Francisco adicionamos ainda o tradicional pequi e o queijo de búfala. Confira a receita.

Musseline de mandioca com ora-pro-nóbis, puchero de carne com muçarela de búfala e pequi

Ingredientes:

Para Musseline de mandioca.

Ingredientes:

150 gramas de manteiga sem sal.

100 mililitros de leite integral

600 gramas de mandioca cozida.

25 gramas de folhas de ora-pro-nóbis



Modo de preparo:

Disponha de um liquidificador. Bata ainda quente a mandioca cozida com um pouco da água quente. Adicione aos poucos a manteiga cortada em cubos gelados e um pouco de leite batendo no pulsar. Termine de bater adicionando as folhas de ora-pro-nóbis até formar uma massa levemente puxada. Reserve.



Para Puchero de carne

Ingredientes:

150 gramas de músculo cortado em cubos

350 gramas de costela bovina cortada em pedaços

50 gramas de paio cortado em rodelas

50 gramas de bacon cortado em cubos

200 gramas de cebola

2 colheres de sopa de azeite

½ xícara de chá de suco de limão cravo

1 xícara de chá de cebola picada

1 colher de chá de alho picado

1 colher de café de pimenta bodinho amassada

1 folha de louro



MODO DE PREPARO

Tempere as carnes com sal, suco de limão, alho e pimenta. Reserve. Aqueça a panela e coloque a metade do azeite. Frite o bacon e o paio, coloque as carnes. Acrescente a cebola e a folha de louro e deixe dourar. Junte o colorau. Coloque água em quantidade suficiente para cobrir as carnes e cozinhe em fogo baixo com a panela parcialmente tampada até que as carnes estejam bem macias. Desfie tudo ainda quente com as mãos e reserve.

Montagem do prato

Ingredientes

50 gramas de pequi em pedaços ou lascas, refogados.

200 gramas de muçarela de búfala em barra cortada em cubos.

Disponha de uma travessa oval baixa e comece a montar por camadas: primeiramente o puchero de carne, em seguida cobrindo com a Musseline de mandioca e finalizado com queijo muçarela de búfala já cortada e as lascas de pequi.