Mutirão de atendimento será realizado no Vida Nova

No próximo sábado (09), quem precisar tirar dúvidas, receber orientações e esclarecer questões relacionadas ao consumo poderá ser atendido por uma equipe do Procon/MS (Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor) no Bairro Vida Nova, em Campo Grande.

O serviço realizado através da van do ‘Procon na Rua’ estará presente no Programa ‘Mutirão Todos em Ação’. Ao todo, serão disponibilizados cerca de 300 serviços gratuitos de diversos segmentos como: saúde, beleza, serviços de cartório, contábeis e administrativos, dentre outros.

Esta é a 26ª edição do mutirão onde será possível também emitir documentos de identificação (RG), realizar e atualizar cadastro em programas sociais, ter acesso a tarifa social de energia, água e esgoto, a vagas de emprego, entre outros. Haverá ainda apresentações culturais e sorteio de prêmios.

A ação é realizada por diversos órgãos do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, da Prefeitura de Campo Grande, o Sebrae-MS e a iniciativa privada. O mutirão de atendimento será realizado das 8h às 13h, na Escola Municipal Nerone Maiolino. localizada na Rua Maraú, s/n, no Vida Nova.

Documentos necessários

Conforme o Decreto Estadual 15.647/2021 e a Resolução Setas 127/2013, para a abertura de reclamação no Procon/MS é necessário apresentar original e cópia do documento de identificação com foto, comprovante de residência atualizado ou uma declaração de próprio punho, além de detalhes sobre a relação de consumo com a empresa (contrato, comprovante de pagamento ou boleto).

Além da ação no bairro, o consumidor pode ser atendido pelo Procon/MS na Rua 13 de Junho, nº 930, no Centro, bem como nas unidades do Fácil Aero Rancho, Bosque dos Ipês e no Cijus (Centro Integrado de Justiça). Reclamações também podem ser protocoladas no site da instituição e dúvidas sanadas pelo telefone 151.

*Com informações Governo MS