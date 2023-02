Mutirão de renegociação repactua 2,3 milhões de contratos

O Banco Central continua lançando mão de diversas ações com vistas à melhoria da saúde financeira da população. Em uma das mais recentes – o Mutirão de Negociação e Orientação Financeira, realizado entre 1º e 30 de novembro do ano passado, em conjunto com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e Procons de todo o país –, foram registrados um total de 2,325 milhões de contratos renegociados por bancos. O volume é recorde; 36,7% superior aos 1,7 milhões de acordos fechados no mutirão de março de 2022.

Outro destaque foi a média diária de contratos negociados durante o mutirão do último mês de novembro: 77,5 mil, 14% superior à verificada no mutirão de março de 2022 (68 mil).

Já a plataforma consumidor.gov.br, um dos canais utilizados pelo mutirão, teve índice médio de solução de 84% das demandas. Por ela, o prazo médio das respostas dos bancos se deu em 6,5 dias, contra 7,7 dias registrados um ano antes (no mutirão de novembro de 2021).

"O mutirão é uma oportunidade de renegociação de dívidas em atraso no cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e outras modalidades de crédito que não tenham bens dados em garantia, como veículos, motocicletas e imóveis. O diferencial do mutirão são as variadas ações de educação financeira desenvolvidas pelas entidades envolvidas, com o intuito de auxiliar a população a gerenciar bem seus recursos financeiros. E nesta edição, tivemos orientação à população sobre o superendividamento: o que é, como detectar, prevenir e conscientizar de que existe tratamento previsto na Lei 14.181, de 2021", disse Stanislaw Zmitrowicz, analista no Departamento de Promoção da Cidadania Financeira (Depef) do Banco Central.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Educação financeira sempre

Como já é tradicional no Mutirão de Negociação e Orientação Financeira, a educação financeira, uma das dimensões da Agenda do Banco Central esteve mais uma vez em destaque. Além da plataforma Meu Bolso em Dia (desenvolvida pela Febraban também em parceria com o BC), e-books, planilha de orçamento pessoal, conteúdo pelas redes sociais e tutoriais para acesso rápido ao Registrato do BC compuseram o arsenal de informação com vistas a auxiliar quem estava com alguma pendência com alguma instituição financeira.

Fruto de acordo de cooperação entre o Banco Central e a Febraban, o Mutirão de Negociação e Orientação Financeira acontece duas vezes por ano, desde 2021, normalmente nos meses de março e novembro.

*Com informações de Bonca Central do Brasil