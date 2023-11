Mutirão 'Nome Limpo' quer reduzir número de inadimplentes no estado

A partir da próxima segunda-feira (20), será realizada a 3ª edição do mutirão de conciliação 'Nome Limpo'. Realizada pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) a ação conta com o apoio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

O evento tem como objetivo facilitar a regularização de débitos pré-processuais cíveis junto a empresas conveniadas participantes.

O mutirão será realizado no período de 20 de novembro a 19 de dezembro de 2023, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas, nas cidades de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Naviraí.

As audiências serão conduzidas por conciliadores inscritos no cadastro estadual de conciliadores e agendadas com intervalo de uma hora entre elas. O mutirão de conciliação Nome Limpo representa uma oportunidade para que consumidores e empresas encontrem soluções amigáveis para a regularização de débitos, evitando assim o prolongamento de disputas judiciais.

As empresas interessadas em aderir ao mutirão devem entrar em contato com a ACICG pelo telefone (67) 3312-5047 ou pelo WhatsApp (67) 99252-8332.