Agems discute melhorias na energia elétrica do estado

Para aprimorar o trabalho de fiscalização da energia elétrica em Mato Grosso do Sul, a Agems (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos) apresentou à Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) sugestões e demandas em reunião realizada nesta terça-feira (30).

Com as demais conveniadas de todo o Brasil, a Agems participou de reunião promovida pela Diretoria da agência federal, com o objetivo de pontuar questões organizacionais, e melhorar a relação e padronização entre as agências.

Além da agência sul-mato-grossense, participaram a Ager (MT), Agergs (RS), AGR (GO), Agrese (SE), ARPB (PB), Arpe (PE), Arsal (AL), Arsep (RN) e Arsesp (SP).

“É um momento importante para ajustar as mudanças ocorridas na estrutura da Aneel ao trabalho que é feito pela nossa equipe aqui no Estado”, conta a coordenadora do convênio de descentralização, Rosirene Caldas, representante da Agems no encontro.

Representando a Aneel, estavam presentes o diretor-geral, Sandoval Feitosa e o diretor Ricardo Tili; as lideranças das superintendências das áreas econômica e financeira, técnica, contratos, administrativa, e de mediação e relações de consumo.

*Com informações da Assessoria da Aneel