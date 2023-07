Na Capital, a rejeição de todos os pré-candidatos é superior à aprovação

A pouco mais de um ano das eleições municipais, pesquisa do Ipems divulgada hoje pelo Correio do Estado, realizada com 400 eleitores no período de 18 a 19 deste mês, mostra equilíbrio nas intenções de voto entre os pré-candidatos indicados para o eleitor escolher o seu preferido. Mas a pesquisa revela, ainda, a reprovação do eleitorado com relação a todos os nomes sugeridos para concorrer às eleições.

Primeiro vamos falar sobre a preferência do eleitorado. Pela pesquisa, a prefeita Adriane Lopes (PP) lidera com 26,17%. A diferença é muito pequena em relação ao segundo colocado, o deputado estadual Zeca do PT com 25,34% e o deputado federal Beto Pereira (PSDB) aparece em terceiro lugar com 18,44%.

Como a margem de erro é de 4.9 pontos percentuais para mais ou para menos, podemos considerar que os três primeiros estão tecnicamente empatados. Mas o nosso ouvinte da CBN Campo Grande pode questionar como Adriane com 26,17% esteja empatada com Beto, que recebeu 18,44% das intenções de voto. É uma conta complexa. Vou tentar resumir: você pega os 26,17% e reduz os 4.9 pontos da margem de erro. Isso dá 21,27%.

E se for aplicada a regra para mais, soma-se os 26,17% com os 4.9 pontos, atingindo o índice de 31,08%. Ou seja, pela pesquisa, Adriane poderia ter de 21,27% a 31,08%. Para chegar ao empate com Beto, é somar os 4.9 pontos com os 18,44% da sua aceitação, dando total de 23,34%. Por isso, a margem de erro é contabilizada para mais ou para menos.

Na sequência dos nomes submetidos à avaliação do eleitor, o deputado federal Marcos Pollon (PL) aparece com 9,18%. A soma dos indecisos, do voto branco/nulo ou nenhum dos candidatos chega a 20,22%.

Mas a pesquisa aponta um dado interessante: todos os nomes indicados estão com rejeição maior em relação à aceitação. O mais rejeitado é o Zeca do PT. Ipems verificou que 47,42% dos eleitores não votariam nele de jeito nenhum para prefeito da Capital. É quase o dobro dos eleitores com a intenção de apoiá-lo para a sucessão na prefeitura.

A rejeição da Adriane Lopes é de 37,20%, quando 26,17% querem a sua reeleição. Já a reprovação do nome de Pollon é quase o triplo a da aceitação. Segundo o Ipems, 26,09% o rejeitam para assumir a prefeitura, enquanto apenas 9,18% aceitariam votá-lo em sua eventual candidatura.

A menor rejeição é do tucano Beto Pereira. Hoje, 21,48% não votariam nele para a sucessão na prefeitura. Esse índice é um pouco acima dos 18,44% dos eleitores com a intenção de apoiá-lo.

Confira na íntegra: