Na Capital, empresas já podem aderir à campanha Nome Limpo

Já estão abertas as inscrições para empresas da Capital interessadas em participar da campanha Nome Limpo, realizada pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) e direcionada à recuperação de crédito.

Empreendimentos de qualquer segmento da Capital e que desejam negociar com clientes inadimplentes, oferecendo condições facilitadas para ajudá-los a regularizar débitos devem procurar a ACICG para se cadastrar até o dia 16 de novembro. O evento voltado à recuperação de crédito será realizado de 20 de novembro a 19 de dezembro.

A coordenadora da ação e gerente comercial da ACICG, Paola Nogueira, explica que grande parte das negociações serão feitas por meio de conciliações virtuais.

Continue Lendo...

“Os empreendimentos participantes disponibilizam as informações de contato dos inadimplentes e a ACICG realiza o convite aos consumidores. As empresas contarão com o apoio de um conciliador capacitado pelo Tribunal de Justiça, que irá conduzir as audiências por videoconferência e os representantes das empresas credoras, bem como os clientes, participarão de forma online”, detalha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além de Campo Grande, empresas do interior do estado também podem participar fazendo a adesão com as respectivas associações comerciais da sua cidade.

Esta é 3ª edição da campanha com abrangência estadual e este ano conta com o apoio da Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Mato Grosso do Sul (Faems). Em 2022, o evento recuperou mais de R$ 5 milhões.

As adesões também podem ser feitas pelo telefone (67) 99846-3135 (WhatsApp), pelo e-mail comercial@acicg.com.br, ou presencialmente na sede da ACICG, situada na Rua 15 de Novembro, 390, Centro.

(*Com informações Ascom ACICG)