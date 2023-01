"NA MOAGEM" novo projeto da dupla Victor Gregório e Marco Aurélio

A dupla Victor Gregório e Marco Aurélio fez parte do surgimento do movimento chamado 'Sertanejo Universitário'. Eles acabaram de completar seis anos de carreira e lançaram nesta semana mais uma música do projeto, "Na Moagem".



Cantores e compositores, têm outros dois álbuns e um single lançados e disponíveis nas plataformas de stream. Victor Gregório e Marco Aurélio fazem parte da história da música sertaneja não apenas em Mato Grosso do Sul, mas no Brasil.



Em um bate papo na Rádio CBN Campo Grande, nesta sexta-feira (27), a dupla contou como está a carreira atualmente e cantou alguns trechos de sucesso. Acompanhe abaixo:

A DUPLA

Victor do Prado Gregório, nasceu em Presidente Epitácio, SP, e desde pequeno já participava de concursos musicais. Aos 16 anos cantava em um grupo de baile e foi na adolescência também que começou a compor. Durante 16 anos, cantou com seu irmão, mas em 2016, começou sua parceria com Marco Aurélio, formando a dupla Victor Gregório e Marco Aurélio.

Já Marco Aurélio, nasceu em Joaçaba, SC, e também começou ainda na infância a tocar e cantar. Aos 15 anos se mudou para Campo Grande onde começou sua carreira artística. Compôs sua primeira música no ano de 1992, e por 13 anos integrou a dupla

‘Marco Aurélio & Paulo Sérgio’, tem do atuado também como empresário e consultor na montagem de repertório para diversos artistas.

Ambos fizeram parte do surgimento do movimento chamado ‘Sertanejo Universitário’. Juntos reúnem mais de 1000 músicas compostas, entre elas vários sucessos como “Você de volta”, “Labirinto”, “Camaro amarelo”, “Amar não é pecado”, “Jogado na rua”, “Jejum de amor”, “Na hora errada”, ”Uma hora e meia”, “Que jeito que vai embora”, “Incomparável”, “Se olha no espelho”, “Vou ter que tomar uma", entre outras gravadas por vários artistas.