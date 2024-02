Na próxima semana, sindicato espera avanço em negociação da carreira com o município

O ano mal começou e os profissionais da educação seguem cobrando o avanço do cumprimento da Lei do Magistério em Campo Grande. De acordo com Gilvano Bronzini, presidente do Sindicato Campo-grandense dos profissionais da Educação Pública (ACP), o grupo tem encontro marcado, na próxima segunda-feira (19), com a Prefeitura de Campo Grande.

Durante a entrevista o sindicalista antecipou que outras pautas serão cobradas como: a instalação de ar-condicionado em todas as escolas. "Em novembro do ano passado, a prefeitura prometeu que este ano seria realizado este investimento. Vamos cobrar", confirmou Bronzoni.

Ele ainda falou sobre ampliação no número de vagas nas escolas e a preparação dos educadores antes no início leitvo nas redes públicas: municipal e estadual. Acompanhe a entrevista completa.