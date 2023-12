Na região norte da capital, cratera na via preocupa moradores

O temporal que atingiu Campo Grande na noite de sábado (9) veio acompanhado por 7.155 raios, a maior quantidade do ano para um único dia, de acordo com informações da Estação Meteorológica da Uniderp. Na tarde de ontem o município voltou a enfrentar chuva e ventos fortes com 885 raios registrados em poucas horas. Um dos locais afetados pela chuva foi na região norte da capital, próximo à Vila Nasser, um buraco de grandes proporções se abriu na Rua Seminário e preocupa moradores.

De acordo com a dona de casa Lucimara, que mora próxima ao local, o buraco foi abrindo constantemente nos últimos dias e ela já temia que pudesse atingir o tamanho que está, ocupando uma faixa inteira da via. O temor é que, se não for feita uma intervenção imediata, o estrago possa alcançar toda a rua, interditando de vez o fluxo de veículos.

Cratera na Rua Seminário, região norte da capital

"Tô vendo esse buraco há uma semana, ele começou com um buraco pequeno, a beira na grade, e com a chuva, foi abrindo, abrindo, aí começou a ceder a calçada, e aí partiu pro asfalto. Depois de dois dias a Agetran veio e colocou os palanques. Já tem mais de cinco dias que ele tá se abrindo. Eu acho que se der mais umas duas chuvas, termina de abrir esse asfalto, porque aqui passa muita carreta, muito ônibus aqui, é muito tráfego de manhã cedo à tardezinha", contou.

A moradora ainda contou que a noite, o local fica mais perigoso com a falta de luz em um dos postes da via. Profissionais da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) já estiveram pela região e deixaram a via sinalizada.

Em nota, a Secretaria Municipal De Infraestrutura E Serviços Públicos (Sisep) informou que "já havia enviado equipe ao local para verificar a situação na Rua do Seminário e estava definindo as obras necessárias para a solução do problema. Diante do risco aos usuários por conta da chuva deste fim de semana, a via será interditada".