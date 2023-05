Na Sudeco, Rose quer mais recursos para MS; impasse no partido é pauta que ficou pra trás

À frente da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), a ex-deputada federal Rose Modesto diz que pretende buscar a equidade em recursos para os estados que integram a região. Em entrevista ao Jornal CBN Campo Grande, nesta segunda-feira (8), ela pontuou que Mato Grosso do Sul recebe a menor fatia dos R$ 10 bilhões administrados pela autarquia, e que é preciso equidade.

“A gente precisa de valor maior de investimentos, e através do FCO [Fundo Constitucional do Centro-oeste] tenho um valor maior para atrair mais empresas e gerar mais empregos. O desejo de ter também a agricultura familiar, para que seja mais fortalecida. Mais recursos, mais oportunidades”, disse Rose Modesto.

Na entrevista Rose também destacou que, além da Sudeco, recebeu convites para presidir nacionalmente os Correios ou assumir a secretaria nacional de uma das pastas do Ministério do Turismo. “Entre as três possibilidades, optei pela que mais me mantinha próxima à Mato Grosso do Sul. E era a Sudeco, por isso aceitei”.

Uma das protagonistas do imbróglio envolvendo o União Brasil, Rose Modesto disse que tem certeza “que a justiça será feita e que deve ser homologada a minha chapa [...] essa pauta eu deixei para trás, fiz tudo o que poderia fazer”.

Confira na íntegra: