"Não é Tailândia, é Brasil", diz chef sobre restaurante em meio à natureza

Você já provou pratos à base de peixes como Banana, Bonito-cachorro, Pirajica, Marimbá, Salema ou Faqueco? São espécies menos apreciadas por não serem conhecidas, mas muito nutritivas e saborosas, garante quem frequenta o restaurante do chef, pescador e mergulhador Gerônimo Athuel.

A dica é do chef Paulo Machado, da coluna Viagem de Sabores, que está no litoral do Rio de Janeiro, na pequenina Ilha Primeira, que faz parte de um charmoso arquipélago que lembra muito a paisagem tailandesa.

O restaurante Ocyá se destaca pelo trabalho de maturação e aproveitamento integral de peixes e frutos do mar. E, para chegar lá, somente de barco como meio de transporte.

Clique abaixo e conheça os detalhes dessa preciosidade da gastronomia brasileira, que foi ao ar nesta quinta-feira (23) no Jornal CBN Campo Grande.

Chef Gerônimo Athuel

SOBRE O CHEF GERÔNIMO ATHUEL

Paulista, Gerônimo Athuel morou dos 8 aos 18 anos, em Vitória, no Espírito Santo, ao lado de pescadores no Píer Iemanjá. Ou seja, cresceu junto a pescadores com quem aprendeu, desde muito cedo, segredos e técnicas de captura, limpeza e preparo de peixes.

Pescador e mergulhador experiente, foi buscar conhecimentos em gastronomia na América Central, onde trabalhou em diferentes hotéis. Como ele mesmo fala, "sempre nadou contra a corrente", já que na época os aspirantes a chef buscavam formação na Europa.

De volta ao Brasil, trabalhou em locais como o Atlântico de Belo Horizonte e em um dos restaurantes dos Estúdios Globo, além de ter feito uma passagem pela cozinha do D.O.M, do chef Alex Atala (SP).

Em 2018, depois de uma visita à Ilha da Gigoia, ficou encantado com o clima bucólico e tranquilo em contraste com a agitação da Barra da Tijuca, e decidiu se mudar para lá.

Quatro anos depois, em janeiro de 2022, inaugurou o Ocyá, restaurante especializado em peixes e frutos do mar, na Ilha Primeira. No local, mantém uma grande câmara de maturação que possibilita desenvolver seu pioneiro trabalho com pescados.

Em 2022, Gerônimo foi eleito Chef Revelação pelo Comer & Beber da Veja Rio.