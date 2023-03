"Não existe G-8, G-9, nem G-10, nem G-24", diz Zé Teixeira

Decisão do deputado estadual Zé Teixeira (PSDB) de deixar todas as Comissões Permanentes da Casa e o G-8 abriu espaço para especulações – o deputado é titular em três comissões permanentes e está no oitavo mandato. Em entrevista ao Jornal CBN Campo Grande, na manhã desta quinta-feira (23), ele esclarece que a “decisão não é nada radical e que PSDB tem a maior bancada, não tem necessidade de bloco”, disse.

Como um dos parlamentares mais experientes da casa, atuando no oitavo mandato, ele também esclareceu que pedir vistas ao projeto de reforma organizacional da Casa de Leis não sinaliza qualquer tipo de desavença com os pares.

Na avaliação do deputado, estar ou deixar o bloco governista não interfere na votação de projetos, já que a maioria dos parlamentares é da base de apoio ao governo. “Não existe G-8, G-9, nem G-10, nem G-24. Hoje o governo tem uma base suficiente para aprovar projetos que forem de interesse do estado, então cada deputado tem o seu pensamento e a sua decisão em plenário, de votar a favor ou contra. Não existe interferência, nem mudança alguma se eu estiver no G-8 ou não”, disse Zé Teixeira.

Confira a entrevista na íntegra: