"Não podemos mais perder aqueles que amamos por falta de vacina", diz secretária adjunta da Ses-MS

A secretária adjunta de Saúde de Mato Grosso do Sul, Christinne Maymone Gonçalves, fez hoje um novo alerta para que a população procure as unidades de saúde para receber o reforço da vacina contra a covid. Nas últimas semanas aumentou o número de infectados e de mortes por covid no estado.

O último boletim semanal da SES-MS registrou 20 mortes por covid, sendo 17 delas ocorridas neste mês de janeiro e a maioria das vítimas era de idosos.

