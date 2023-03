Narcotraficante procurado na Argentina é preso na BR-163, em MS

O narcotraficante Jorge Adalid Granier Ruiz, 43 anos, conhecido como "Fantasma" na Argentina, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta terça-feira (28), em uma fiscalização de rotina na BR-163 no município de Jaraguari, distante 36 quilômetros da capital do estado, Campo Grande.

A PRF divulgou que Jorge Ruiz usava o nome falso de Jorge Mendez Ardaya. Com ele foram apreendidos quatro celulares e vários documetos falsos, entre eles uma identidade brasileira e um passaporte boliviano.

De acordo com os registros da justiça argentina, Jorge Ruiz tem nacionalidade boliviana e, de acordo com a polícia, transitava pelas fronteiras em conexão com a organização cirminosa PCC, Primeiro Comando da Capital.

O Chefe do núcleo de policiamento da PRF em Mato Grosso do Sul, Marcos Kley, disse que o narcotraficante estava no país há quase quatro meses, onde se passaria por um empresário do setor de poços artesianos. "Ele entrou no Brasil em dezembro de 2022. Foi para o estado de Mato Grosso, conseguiu comprar um documento brasileiro já com esse nome Jorge Mendez e estava vindo para Campo Grande supostamente para encontrar um sócio para uma empresa de poços artesianos", revelou.

O nome do narcotraficante estava na lista vermelha da Interpol, onde constam os principais criminosos procurados pela polícia internacional. Jorge Ruiz teria feito cirurgias bariátrica e plástica para emagrecer e dificultar seu reconhecimento.

Em coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira, a PRF informou que, no momento da prisão, “Fantasma” estava em uma caminhonete Hilux, com um motorista brasileiro, que também tinha um mandado de prisão em aberto.



Uma mulher boliviana, apontada como a amante dele, também estava no veículo. Ruiz e o motorista Valdeson Pereira dos Santos, natural de Rondonópolis, que também servia de guarda-costa dele, foram encaminhados para a polícia federal. A mulher foi liberada por nada constar nos registros policiais.



E ainda na tarde desta terça-feira, a Superintendência da Polícia Federal de Mato Grosso do Sul informou que foi solicitada à Justiça Federal a prisão preventiva de Jorge Adalid Granier Ruiz. Também foi iniciado o processo de extradição do preso para a Argentina.

*Editado às 18h10 para acréscimo de informações da PF/MS