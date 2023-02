Nas estradas, Carnaval foi mais seguro e registrou menos feridos em 2023

Em Mato Grosso do Sul, a Operação Carnaval registrou uma diminuição em acidentes graves e número de feridos em comparação com o mesmo período de 2022. Além disso, policiais realizaram mais de cinco mil testes do bafômetro e 77 condutores foram autuados por embriaguez.

Os dados divulgados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) apontam o total de 24 acidentes no Estado ocorridos entre sexta-feira (17) e quarta-feira (22). Desse númeo, seis foram graves, apenas 11 pessoas ficaram feridas e três morreram.

Em comparação com o ano de 2022, houve a redução de 25% no número de acidentes graves (8) e 47% de feridos (21). O número de óbtos se manteve igual.

Com relação às autuações, 2.577 condutores foram multados pela PRF, sendo 189 por falta de cinto de segurança durante o transporte, 43 por transporte inadequado de crianças e 474 por ultrapassagem indevida. Em 2022, foram 3.121 autuações (-17%).

Já o número de testes de alcoolemia realizados foi maior em 259%, com 5.316 testes realizados (2.052 em 2022), apesar do registro de menos autuações. Em 2022, 126 condutores foram autuados por dirigir embriagado e 24 foram presos; em 2023, foram 77 autuados e apenas 9 presos.

BRASIL

Na soma de todos os estados do país, foram 73 mortes durante o feriado de carnaval. O número é 32% menor do que o observado em 2022, quando 107 pessoas morreram nessas estradas.

De acordo com a nota da PRF, "a imprudência foi decisiva em grande parte de ocorrências", os dados mostram que 19 pessoas morreram em colisões frontais, ocorridas durante ultrapassagens indevidas.

De sexta-feira (17) até quarta-feira (22), foram registrados 1.085 acidentes. Os estados com maiores registros de acidentes foram Minas Gerais (162), Santa Catarina (117) e Paraná (102). Os acidentes deixaram, além dos mortos, 1.260 pessoas feridas, entre elas 260 em situação grave.

Além disso, a Operação Carnaval 2023 da PRF constatou 30 mil infrações por excesso de velocidade, 7.436 ultrapassagens indevidas, 5.816 documentações irregulares, 3.574 situações de equipamento obrigatório ausente e 3.438 condutores sem habilitação.

Cerca de 87 mil motoristas foram submetidos a teste de embriaguez e 2.371 haviam bebido antes de dirigir.

*Com informações de Agência Brasil e PRF