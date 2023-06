Show gratuito do Natiruts é adiado na capital

A banda nacional de reggae romântico Natiruts se apresentaria em show gratuito neste próximo domingo em Campo Grande. Mas diante das baixas temperaturas nos próximos dias, a Fundação de Cultura e o Sesc decidiram adiar a atração para o próximo mês.

“Essa semana teve episódios de baixas temperaturas que vão permancecer até a próxima segunda-feira, segundo a meteorologia, então por ser um local muito aberto decidimos adiar o show, para que o público possa ter uma melhor experiência em um dia mais quente, mais a cara de Campo Grande", considerou o presidente da FCMS, Max Freitas

Em Julho

Com 25 anos de história, Natiruts fará uma apresentação de Reggae romântico, muito brasileiro mas também meio latino e meio blues, com a canção “Ela” que é o cartão de visitas do disco Good Vibration, trazido nesta turnê. Natureza e arte se entrelaçam na levada dos Natiruts, que vai no vento, nas asas de um beija-flor, penetra nos ouvidos, sacode os quadris e rapidamente chega ao coração.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Composição do baiano Djaluz, “Ela” foi uma canção na qual Alexandre Carlo diz ter sentido “algo de Natiruts” e, portanto, a possibilidade de inseri-la no universo da banda. “‘Good Vibration’ é o mais colaborativo da nossa história. Como vocalista, eu queria utilizar mais meu lado de intérprete e também mostrar ao público alguns excelentes compositores de reggae que temos no País”, diz Alexandre.

“Good Vibration” é um disco que se propõe a aliviar a barra pandêmica de um mundo inteiro, levando a brisa, o sol e as vibrações positivas a todos que deles necessitam, não importa onde.

Para o presidente da FCMS, Max Freitas, a expectativa é grande. “Trazemos mais um show gratuito e uma das maiores bandas de reggae do Brasil vem para o Parque das Nações em um domingo que promete ser cheio de alegria e gente querendo se divertir. Venham todos, será um show fantástico”.

*Com informações da FCMS