Negativada no Cadin, prefeitura não recebe repasses estadual e federal

O desarranjo fiscal e financeiro herdado pela prefeita Adriane Lopes de seu antecessor Marquinhos Trad está totalmente fora de controle.

O volume de despesas maior do que a arrecadação provocou a negativação do município no Cadin, o cadastro de inadimplentes do governo federal.

Sem a certidão negativa ou positiva com efeito de negativa em mãos, a prefeitura não consegue receber recursos do governo do Estado e da União.

Sem caixa, não tem como pagar fornecedores e cumprir com as suas responsabilidades. A situação fiscal se deteriora dia a dia e não há nenhuma perspectiva de melhora a curto prazo.

Em paralelo, os servidores municipais já começam a se mobilizar em busca de reajuste salarial. O que já está ruim tem todas as condições para piorar ainda mais.