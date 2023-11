Negócios, pecuária e música foram destaque do 'Festas e Eventos' deste sábado

No programa CBN Festas e Eventos deste sábado (25), José Marques começou conversando com o pecuarista Paulo Matos, que foi eleito em 2023 para assumir a presidência da Associação Sul-Mato-Grossense dos Criadores de Nelore, a Nelore MS, para o biênio 2024/2025.

Com grande carreira em órgãos públicos e privados, o novo presidente falou sobre uma das espécies de gado mais conhecidas no Brasil e também sobre os desafios de sua gestão nos próximos anos.

José Marques também bateu um papo com Fabio Hockmuller, diretor da Febracis, uma das maiores escolas de negócios da América Latina, sobre a última edição do Metódo CIS em 2023. A imersão começou em São Paulo e depois desembarca em Campo Grande-MS, Cuiabá-MT e Sinop-MT para falar sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal com quem quer se descobrir e melhorar o seu desempenho em todas as áreas da vida. Para participar e obter mais informações, acompanhe as redes sociais da Febracis: @febraciscampogrande.

Quem também conversou com o apresentador, foi a cantora e compositora Dora Sanches, que falou sobre seus sonhos e saudades de sua terra natal. Ela conta que Campo Grande além de ser sua raiz, também é sua principal força. Dora compartilha um pouco de trajetória e como foi entrar no ramo da música, ela ainda explica sobre a importância de compartilhar seus sentimentos através de canções e fazer com que os ouvintes se sintam pertencentes a isso. A entrevista finaliza com uma pequena demonstração do talento de Dora.

