"Não consegui dormir", diz advogada do pai de Sophia após ouvir relato da avó sobre as agressões

As investigações sobre o assassinato da menina Sophia de Jesus Ocampo, de dois anos, em Campo Grande, têm revelado detalhes da violência a qual ela foi submetida enquanto vivia com a mãe e o padrasto, que seguem presos acusados do crime.

Stephanie de Jesus da Silva, de 24 anos, e Christian Campoçano Leitheim, de 25 anos, foram presos em flagrante na noite do dia 26 de janeiro, logo após a menina ser levada a uma unidade de saúde, já sem vida.

A advogada Janice Andrade, que representa o pai biológico de Sophia, Jean Carlos Ocampo, contou nesta quarta-feira (9) em entrevista ao jornal da Rádio CBN Campo Grande, que a avó materna da criança sabia das agressões. A advogada teve acesso a uma gravação de celular onde a avó materna relatou ao pai biológico as agressões sofridas pela neta.

Assista à entrevista na íntegra: