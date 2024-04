No dia Mundial da Saúde, evento estimula bons hábitos de vida na Capital

Para celebrar o Dia Mundial da Saúde, 7 de abril, será realizado no Parque das Nações Indíginas o Movimento Mude1Hábito. A iniciativa promovida pela Unimed Campo Grande busca incentivar a adoção de uma nova atitude em favor da qualidade de vida.

Em entrevista ao Jornal CBN CG, o Supervisor de Comunicação e Marketing da Unimed Campo Grande, Allison Victor Moreira, e a Gerente de Comunicação e Marketing da instituição de saúde, Jackelyne Brites anteciparam as novidades desta edição. "As atividades começam partir das 7 horas, é gratuito e aberto à comunidade. Este ano, teremos yoga e um paredão de escalada", destacou Brites.

Continue Lendo...

O evento será no redondo do Parque das Nações Indígenas. A iniciativa acontece de forma simultânea em todo o país. Outra ação de destaque será a "Provinha Kids". Devido a grande procura, as inscrições para as 150 vagas, já foram encerradas. No entanto, segundo Moreira, as crianças de 2 a 12 anos que comparecerem por lá poderão participar.

Além disso, haverá atrações voltadas para toda a família, entre elas: alongamento, orientações nutricionais, aferição de pressão, game da saúde e muito mais. Acompanhe.