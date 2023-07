No Dia Mundial do Rock, conheça personagens do estilo músical em Mato Grosso do Sul

O Rock começou a ganhar popularidade nos Estados Unidos e na Europa na década de 50, e essa tendência musical rapidamente se espalhou por todo o mundo. Com o acesso cada vez maior à música gravada e à transmissão de rádio, os jovens em diferentes regiões passaram a ter contato com o estilo musical.

Em Mato Grosso do Sul, a música chegou principalmente por meio dos discos, das rádios e dos programas de televisão. Apesar da força do chamamé, do vanerão e do sertanejo, o rock conquistou seu espaço. A reportagem da CBN Campo Grande ouviu alguns personagens que mantém a cultura do rock viva no estado.

Ouça a matéria na íntegra: