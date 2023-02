No primeiro dia de reabertura, central de exames na Agência Geraldo Garcia registra 496 atendimentos

No primeiro dia de reativação dos atendimentos no Pátio Central, a Central de Exames da Agência Geraldo Garcia realizou 496 exames, sendo 336 médicos e 160 psicológicos.

Os testes são fundamentais para a emissão da primeira ou segunda via da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A central de exames conta com quatro salas de atendimento médico e outras oito para realização de exames psicológicos.

No final do ano passado o local foi atingido por incêndio, e neste período de reformulação do espaço, todos os exames médicos que já estavam agendados foram realizados na sede do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS).

A Agência Geraldo Garcia fica no Shopping Pátio Central, na Rua Rua Cândido Mariano, 1.380, Centro de Campo Grande. No período matutino os atendimentos são feitos das 8h às 11h30, e durante a tarde das 12h30 às 16h30.

