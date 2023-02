No Rádio: CBN Agro reestreia neste sábado com novidades

O programa CBN Agro deste sábado (4), exibido pela Rádio CBN Campo Grande, chega com novidades, entre elas novos quadros e até uma despedida ao vivo. O jornalista Éder Campos, que durante os últimos cinco anos esteve à frente do programa, vai apresentar, ao vivo, o novo âncora do CBN Agro.

Especialista em mercado agropecuário, o jornalista Fabiano Reis vai comandar a edição matinal de todos os sábados voltada para o setor rural. Reis é jornalista com formação em Gestão de Marketing Rural. É editor-chefe de economia/agricultura e apresentador do Canal do Boi e articulista do Canal do Pecuarista/Naturafrig e Jormal Agro In.

Também atuou com assessor de comunicação no Sebrae, Acrissul, Sindicato Rural de Campo Grande, entre outros, e autor das publicações: Organização e Valor para Comércio Varejista de Carne, Sebrae, 2004; Nelore: mostra a força de uma raça, Nelore MS, 2010; A interação da pecuária brasileira, Nelore MS, 2012; Reflexos sobre o nada nos mares do Pantanal, Life Editora, 2011.

O programa CBN AGRO vai ao ar todos os sábados a partir das 8h, Rádio CBN Campo Grande (93,7 FM) com transmissão ao vivo pelos canais do Youtube e Facebook - @cbncgoficial, além do portal rcn67.com.br