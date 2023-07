No sextou do CBN Cultural, Jacqueline Costa apresenta MPB e Soft Rock

O CBN Cultural desta sexta-feira (7) recebeu a cantora e compositora, Jacqueline Costa contou sobre sua carreira. Aos 18 anos, Jacqueline começou a compor canções, abordando os sentimentos humanos.

Jacqueline foi a vencedora do 22º Festival Universitário da Canção (FUC), realizado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), festival que tem o objetivo de valorizar as músicas autorais e regionais.

A artista irá se apresentar no Festival Canto Delas, um festival de música cujo o intuito é a celebração da força e a diversidade das mulheres no cenário musical.

Assista a entrevista completa: