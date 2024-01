Nota Premiada terá onze sorteios até janeiro de 2025

Entre janeiro e dezembro de 2024, serão realizados onze sorteios da "Nota Premiada" em Mato Grosso do Sul. O programa contempla os consumidores que exigem nota fiscal nas compras e pêmio pode chegar a R$ 300 mil por mês.

A intenção do programa é combater a sonegação fiscal e aumentar a arrecadação do Estado. Do valor do prêmio, R$ 100 mil é dividido para os contribuintes que fizerem a sena e R$ 200 mil ficam entre aqueles que fizeram a quina. O sorteio é feito uma vez por mês, levando em conta os números sorteados na mega-sena.

Confira as datas:

29 de fevereiro;

30 de março;

30 de abril;

30 de maio;

29 de junho;

30 de julho;

31 de asgoto;

28 de setembro;

31 de outubro;

30 de novembro;

31 de dezembro;

30 de janeiro de 2025.

Caso seja um dos premiados, o consumidor precisa fazer o cadastro no site do programa para receber os valores na conta bancária. A consulta dos sorteios mensais é realizada na mesma página, sem necessidade de guardar os cupons fiscais das compras realizadas.

*Com informações do Governo do Estado