A raça Santa Gertrudis foi um dos destaques do CBN Agro deste sábado (11). Presente no Brasil desde 1953, foi introduzida pelo King Ranch (percursor da raça nos Estados Unidos), com 34 machos e 225 fêmeas, hoje quase um milhão de exemplares. Quem falou sobre o tema foi o presidente da Associação Brasileira, Gustavo Barreto, que falou também sobre as características da raça e do congresso nacional que acontece em etapas e vai passar por Nova Andradina/MS.

Confira os detalhes em nosso portal: