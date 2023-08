Nova Andradina sedia 5ª edição do seminário de integração lavoura-pecuária

Nova Andradina (MS) vai ser a sede do 5º Seminário Integração-Lavoura-Pecuária (ILP). O evento acontece dia 30 de agosto, durante todo o dia, no Clube Social Stifana, que fica no bairro Umbaracá, Estrada da Servidão.

O Seminário ILP pretende promover a troca de experiências, em relação às práticas mais inovadoras e sustentáveis, entre produtores rurais, técnicos e especialistas. O Sistema ILP é uma estratégia de produção sustentável que vem crescendo no Brasil nos últimos anos e que utiliza agricultura e pecuária de forma integrada, dentro de uma mesma área.

A escolha de Nova Andradina como sede do evento, se deve ao potencial da região para a implementação de sistemas ILP, por causa da expansão da área de soja e do aproveitamento dos solos arenosos para a pecuária.

Continue Lendo...

Uma das parcerias destacadas no programa do evento é com a Cocamar, reconhecida cooperativa agrícola do Paraná e que tem demonstrado compromisso com a implementação de sistemas ILP em suas atividades. “A Cocamar teve participação em edições anteriores do seminário e esteve presente no processo de escolha dos temas abordados. Além disso, houve a realização de treinamentos específicos para os técnicos da cooperativa, fortalecendo ainda mais a parceria”, destaca o pesquisador Luís Armando Zago Machado, da Embrapa Agropecuária Oeste, idealizador, coordenador do Seminário.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além da Cocamar, a Rede ILPF também é parceira do evento. “Participe desta oportunidade de aprimoramento profissional e contribuição para um setor agropecuário mais sustentável. Inscreva-se agora no 5º Seminário ILP e faça parte dessa jornada de inovação e desenvolvimento”, salienta o gerente de ILPF da Cocamar, Emerson Nunes.

Nesta 5º edição, o Seminário ILP busca ampliar seu alcance, tornando o evento itinerante para atender o público de outras regiões que têm interesse no tema. Além disso, as palestras serão transmitidas on-line, pelo Canal do Youtube da Embrapa, o que permite que interessados de outras regiões possam acompanhar mesmo sem estar presentes no dia do evento.

*Com informações Embrapa