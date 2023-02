Nova classificação de concurso para formação de soldados da PM é divulgada

O Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (2) trouxe uma retificação referente ao edital nº 12/2023 SAD/SEJUSP/PMMS/CFSD, do Concurso Público para o Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. O texto altera, para alguns candidatos, o resultado da prova escrita objetiva, que foi a primeira fase da seleção.

O Idecan (Instituto de Desenvolvimento Educacional, Assistencial Nacional), responsável pela correção das provas, fez uma revisão nos cartões de resposta e retificou o resultado de alguns dos candidatos que realizaram a prova.

Desta forma, foi divulgada, também no Diário Oficial de hoje, uma nova classificação geral de todos os aprovados e reprovados no concurso, publicados em ordem decrescente de pontuação e crescente de classificação.

O edital completo está disponível no Diário Oficial do Estado.



*Com informaçõs de SEJUSP