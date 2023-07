Nova diretoria do SEEBCG-MS é empossada para o quadriênio 2023/2027

Tomou posse, no último sábado, dia 1º de julho, a nova diretoria do Sindicato dos Bancários de Campo Grande-MS e Região, para o mandato de quatro anos (2023 a 2027), que foi eleita em fevereiro deste ano, com 98,3% dos votos válidos. Bancárias, bancários, familiares, amigos, dirigentes sindicais, autoridades e parlamentares compareceram na cerimônia de posse.

A leitura do termo de posse da diretoria foi realizada pelo vice-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, Vinícius Assumpção. Sob aplausos, os 46 diretores foram convocados para realizar a assinatura da ata de posse. Clique aqui e veja a lista completa dos diretores.

Em seu discurso, a presidenta reeleita Neide Rodrigues agradeceu mais uma vez a confiança da categoria bancária. Bancária do Bradesco, Neide tem mais de 20 anos de atuação sindical e é a segunda mulher a ocupar a presidência do sindicato.

“Os trabalhadores reconheceram o nosso trabalho e nos deram essa oportunidade de comandar o sindicato por mais quatro anos. São quatro anos de desafios que nós teremos pela frente, mas contando com a base, porque quem faz o sindicato é cada trabalhador”, comentou Neide.

Neide reafirmou que, neste segundo mandato, os bancários e as bancárias podem esperar muito trabalho e responsabilidade.

“Como prioridade, vamos trabalhar a questão do emprego dos trabalhadores, um emprego de qualidade. A questão da saúde dos trabalhadores também, já que muitos estão adoecendo em virtude das metas impostas, a falta de funcionário e a pressão que sofrem. Tanto que nós criamos uma secretaria de saúde para cuidar deste tema”, reafirmou.

A mesa da solenidade foi composta pelas seguintes autoridades: presidenta reeleita, Neide Rodrigues; vice-presidente da Contraf-CUT, Vinícius Assumpção; vice-presidente da FETEC-CUT/CN, Sebastião Tavares; presidente do Sindicato dos Bancários de Dourados e Região, Carlos Longo; deputada federal Camila Jara; deputada estadual Gleice Jane; vereadora Luiza Ribeiro; Superintendente Regional do Trabalho em MS, Alexandre Cantero; Coordenadora-Geral do Escritório do MDA em MS, Marina Ricardo Nunes Viana; e Subsecretária Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres, Cristina Santana.

Unidade da categoria

Os representantes das entidades representativas presentes na solenidade enfatizaram o destaque do sindicato na luta e unidade da categoria bancária.

“Temos sindicatos de norte a sul desse país, representando hoje 95% da categoria. E um sindicato de capital, como o Sindicato de Campo Grande, exerce um papel fundamental, tanto que tem um assento no nosso Comando Nacional. Eu acho que só assim, juntos, é que a gente vai continuar construindo e encarando novos desafios pela frente”, comentou o vice-presidente da Contraf-CUT, Vinícius Assumpção.

As autoridades presentes destacaram ainda a relevância da categoria bancária na conquista de direitos e no fortalecimento dos trabalhadores e ressaltaram a importância de ter uma mulher à frente de uma das entidades mais significativas do Estado.

“O Sindicato dos Bancários sempre foi referência histórica de luta na mobilização e na organização social, não só da sua categoria, mas na luta de direitos para que todos os trabalhadores consigam ter dignidade. E ter a diretoria renovada e a Neide como representante, é fundamental para que a gente consiga construir uma sociedade mais justa”, disse a deputada federal, Camila Jara.

“O Sindicato dos Bancários é uma referência não só de luta pelos direitos trabalhistas, buscando a melhoria da condição social do trabalhador, mas também tem uma importância política muito grande na história do nosso estado e do nosso município. Basta dizer que daqui saíram um deputado federal, governador e superintendentes regionais. O trabalho do Sindicato dos Bancários é uma referência de organização da classe trabalhadora em prol de melhoria social”, destacou o superintendente Regional do Trabalho em MS, Alexandre Cantero.

A cerimônia de posse contou ainda com a presença da Secretária Geral da CUT-MS, Dilma Gomes; da representante do SINTECT –MS (Sindicato dos Trabalhadores nos Correios de MS), Maria Helena; dos diretores do Sinergia-MS (Sindicato dos Trabalhadores na Indústria e Comércio de Energia no MS), Elvio Vargas e Aliceia Araújo; e representantes do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), da Associação Aposentados do Banespa e do escritório Assunção Advocacia.

*Tatiana Martins/Assessoria de Comunicação do SEEBCG-MS