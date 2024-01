Nova fábrica em Sidrolândia tem capacidade para um milhão de toneladas de grãos

A cidade de Sidrolândia está testemunhando uma revolução econômica impressionante graças ao ambicioso projeto da Inpasa. A construção de uma nova fábrica de etanol de cereais está em pleno andamento, e os benefícios já estão se fazendo sentir na região.

Com uma equipe de 600 trabalhadores dedicados, as obras, que começaram em setembro, estão prometendo não apenas converter grãos em biocombustível, mas também criar uma série de oportunidades de emprego para a comunidade local.

O projeto inclui a construção de armazéns com uma capacidade impressionante para mais de 1 milhão de toneladas de grãos e tanques de fermentação, destacando a magnitude do empreendimento. Além do processamento de milho, a indústria planeja expandir suas operações para incluir o sorgo na produção de biocombustíveis, consolidando ainda mais sua posição no competitivo mercado das commodities.

O investimento total na nova planta de etanol de milho da Inpasa em Mato Grosso do Sul atinge a expressiva marca de R$ 1,2 bilhão. Durante o pico da obra, previsto para março, estima-se que 2 mil empregos serão gerados no município, evidenciando não apenas a grandeza do projeto, mas também seu impacto positivo na economia local.

*com informações de Assessoria