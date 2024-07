Nova orla em Rochedo traz lazer, esporte e beleza

A Cachoeira dos Diamantes, um dos principais pontos turísticos do município, acaba de ganhar uma nova orla totalmente repaginada.

A obra, que recebeu um investimento de R$ 3,5 milhões do Governo do Estado, incluiu nivelamento do terreno, implantação de calçadas com acessibilidade universal, instalação de diversos equipamentos urbanos, além de paisagismo e novas instalações elétricas e hidráulicas.

Para as crianças, foi criado um parquinho infantil em formato circular, com piso emborrachado que garante diversão segura. A população pode praticar esportes na academia ao ar livre e o local conta com um deck para contemplação do pôr do sol, proporcionando um espaço de lazer completo.

A quadra de areia e a arquibancada passaram por uma reforma completa, podendo agora receber eventos esportivos e servir como opção de entretenimento para a população nos finais de semana e feriados. Além disso, foram implantadas diversas plantas e arbustos, embelezando ainda mais o local.

O secretário de Infraestrutura e Logística, Helio Peluffo, destaca a importância da obra para os moradores e o potencial turístico da região. “A urbanização da orla da Cachoeira dos Diamantes valoriza os atrativos naturais de Rochedo. É um investimento com infraestrutura de qualidade que beneficia tanto os moradores quanto os turistas. O espaço será uma ótima opção de lazer e esporte para toda a comunidade”, afirmou Peluffo.

Localizada no coração de Rochedo, a uma quadra da praça central da cidade, a Cachoeira dos Diamantes é banhada pelo Rio Aquidauana e possui fácil acesso.

A Cachoeira dos Diamantes tem seu nome inspirado por uma jazida de diamantes encontrada no local na década de 1930. A nova orla não só oferece um espaço de lazer e esporte, mas também reforça o compromisso do Governo do Estado com o desenvolvimento sustentável e a valorização dos recursos naturais, fortalecendo o turismo e a economia de Rochedo.

*Com informações da Agesul