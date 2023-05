Nova paleta de cores tem foco na saúde mental e no coletivo

O quanto as cores podem influenciar no nosso dia a dia foi um dos assuntos do Jornal CBN Campo Grande desta quinta-feira (18). As novidades do mercado para tintas do segmento moradia, como paleta de cores desenvolvida com olhar para a saúde mental e a coletividade, foi um dos temas abordados durante entrevista da arquiteta Érica Saraiva, que está em Campo Grande para palestra sobre o assunto na noite de hoje.

“As cores têm influência direta no emocional das pessoas, no comportamento emocional e cultural”, disse Érica Saraiva, antecipando um pouco da palestra que será ministrada às 19 horas, no Novotel, em Campo Grande. Ela também defendeu que tão, ou mais, importante que a cor é a tonalidade. Essa definição contribui para que seja possível executar projetos incríveis em diferentes locais, como os hospitais.

Confira a entrevista na íntegra: