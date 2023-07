A rede social Threads foi lançada no início de julho e rapidamente virou assunto no mundo todo. Associada ao Instagram, ela veio para concorrer com o Twitter, que vem sofrendo criticas na gestão de Elon Musk. A reportagem de Mateus Adriano traz um panorama da rede que teve um grande inicio no mercado.

Ouça a reportagem na íntegra: