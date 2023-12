Nova rota turística e logística para Bonito está em fase de conclusão

A rodovia MS-345, conhecida como Estrada do 21, está em fase de conclusão e deve ser entregue ainda no verão de 2024. A obra vai reduzir em até 40 km a distância entre a Capital e Bonito.

A rodovia é uma antiga reivindicação da região, que vê no asfalto uma oportunidade de impulsionar o turismo e a economia. Além disso, a nova rota vai melhorar a logística de transporte para a região.

Os trechos 1 e 2, que totalizam cerca de 50 km, estão com quase 90% concluídos e devem ser entregues no primeiro trimestre de 2024. Já os trechos 3 e 4, com 47,8km, estão em fase de execução.

A rodovia foi projetada com dispositivos de mitigação de colisões entre veículos e animais silvestres. No trecho já foram instaladas 42 passagens inferiores de fauna e estão previstas para o primeiro semestre de 2024 a colocação de dois sonorizadores, mais de 100 placas lúdicas e cerca de 10 mil metros de tela condutora de fauna.

Além da Estrada do 21, outra rota que dá acesso a pontos turísticos em Bonito é a Rodovia do Turismo, que recentemente foi concluída. A estrada vicinal com 9 km passa pelo córrego Mateus e o rio Formoso, com uma linda cachoeira à disposição dos visitantes.

*Com informações da Agesul