Nova tarifa do transporte público começa a valer amanhã

Consta no Diário Oficial de Campo Grande desta terça-feira (28), a homologação do reajuste da tarifa do transporte coletivo. A partir de amanhã (1), a tarifa vai de R$ 4,40 para R$ 4,65, um aumento de 5,6%.

O aumento havia sido anunciado pela prefeitura no dia 14, e agora publicado em portaria pela Agereg (Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos) detalhando as novas cobranças. Órgãos públicos da administração direta e indireta serão cobrados R$ 5,80.

Em datas especiais, o valor da tarifa será de R$ 1,85. São datas especiais o Dia do Trabalho (1º de maio), Dia das Mães (14 de maio), Dia dos Pais (13 de agosto), Aniversário de Campo Grande (26 de agosto), Finados (2 de novembro), Natal (25 de dezembro) e Ano Novo (1º de janeiro de 2024).

A tarifa nas datas especiais terá pagamento exclusivo com o cartão eletrônico recarregável, Smart Card.

Alegando passar dificuldades para oferecer o serviço, o Consórcio Guaicurus, empresa que administra o transporte público na cidade, apresentou um estudo onde a tarifa técnica seria de R$ 8,00.

A prefeitura recebeu um repasse do governo estadual de 10 milhões de reais para cobrir os custos do transporte coletivo dos estudantes da Rede Estadual de Ensino. O benefício do transporte público gratuito para os estudantes estaduais será mantido.