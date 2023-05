Nova técnica de cultivo promete menos pragas e mais crescimento aos tomateiros

A Embrapa Meio Ambiente está desenvolvendo uma nova técnica para o cultivo de tomates, a nova tecnologia promete combater pragas que atingem a planta e ajudar no crescimento.

Um estudo envolvendo bactérias do Gênero Bacillus revela que sua contribuição para o agronegócio vai além de combater nematoides e pragas que atingem os tomateiros.

De acordo com a Embrapa, essas bactérias têm impactos importantes também no crescimento da planta, elas comprovaram ser capazes de aumentar as massas frescas e secas da parte aérea e do sistema radicular, além do volume e do comprimento das raízes dos tomateiros.

Um dos principais resultados do estudo apontou que as cepas utilizadas foram capazes de produzir um hormônio denominado ácido indol-acético após 48 horas em cultivo In Vitro. Entre os benefícios, destacam-se o alongamento das raízes e o crescimento da parte aérea, o hormônio confere também tolerância ao estresse hídrico, salino e térmico.

A colonização ativa de raízes de tomate por essas bactérias é importante para promover o crescimento e a nutrição das plantas, mas, o nível de colonização das cepas foi influenciado pelo número e forma de aplicação.

Reconhecido como o gênero bacteriano mais importante para o desenvolvimento de bioinsumos, os bacilos são amplamente comercializados e utilizados em sistemas agrícolas como agentes de biocontrole e também como biofertilizantes.