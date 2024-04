Nove bairros apresentam alto índice de infestação do mosquito da dengue em Campo Grande

Agentes de endemias vetoriais visitam, a partir desta terça-feira (09), residências e comércios na região do Bandeira, em Campo Grande. As ações fazem parte do programa ‘Meu bairro limpo’ realizado pela Coordenadoria de Endemias Vetoriais da Capital. A estratégia faz parte das atividades de combate aos focos do mosquito Aedes Aegypti no município.

De acordo com o responsável pela Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais, Vagner Ricardo Santos, as visitas buscam a eliminação dos criadouros e educação da população com a adoção de medidas adequadas de enfrentamento aos pontos de acúmulo de água.

Entre os bairros com maior índice de infestação do mosquito da dengue em Campo Grande estão: Noroeste, Núcleo Industrial, Nova Campo Grande, Los Angeles, Centenário, Caiobá, Parati e Nova Lima. Diante dos dados de registro de pessoas doentes pela doença nas unidades de saúde, as ações de enfrentamento são intensificadas. Segundo Santos, é importante que as pessoas sejam avaliadas nas unidades de saúde para a notificação da doença. A falta de registro de pessoas doentes pode comprometer as ações de combate na Capital. Acompanhe a entrevista completa.