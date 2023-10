Novo acesso às Moreninhas avança e chega a 32% de conclusão

As obras de infraestrutura urbana para criar um novo acesso às Moreninhas, em Campo Grande, estão avançando conforme cronograma. Neste mês de outubro, os serviços chegaram a 32% de execução, aponta a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul).

Com investimento de R$ 41,3 milhões, o Governo do Estado está transformando a região, levando asfalto para ruas que eram de chão, recuperando o pavimento antigo de outras vias e melhorando a drenagem do local.

A Avenida Alto da Serra, que corta o bairro, vai ser revitalizada e ampliada com asfalto novo. Além dela, vão receber pavimentação trechos das ruas Floreal, Ubirajara Guarani, Inconfidente, Buenópolis, Cana Verde, Salomão, Jaguariúna, Israelândia, Joaquim Leonardo Maia, Camocim, Osni Moura, Bento de Souza, Crispim Moura, Equipe Gugelmin e Equipe Barrichelo. Já o recapeamento será feito em partes das avenidas Alto da Serra e Gury Marques.

Segundo o fiscal da obra, o engenheiro Rafael Monteiro, os serviços estão sendo executados atualmente nas imediações das ruas Ubirajara Guarani, Buenópolis e Israelândia. "A empresa está trabalhando com terraplenagem e pavimentação enquanto aguarda a conclusão do rebaixamento dos serviços de água e esgoto nas adjacências, que são feitos pela concessionária de saneamento da Capital", explica.

Recentemente, foram pavimentados trechos das ruas A, Israelândia e Joaquim Leonardo Maia. Com 32% de conclusão, a obra apresenta 85% da instalação da drenagem e 15% de pavimentação.

2ª etapa em fase de projetos

Está em fase de projetos e desapropriações uma segunda etapa da obra do novo acesso às Moreninhas, que vai ligar o final da Avenida Alto da Serra à Rua Salomão Abdala, criando conexão com as avenidas Guaicurus, Rita Vieira de Andrade e Eduardo Elias Zahran. O investimento previsto neste lote da obra é de R$ 32 milhões em pavimentação, drenagem, construção de ponte e instalação de ciclovia.