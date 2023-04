Nova Fiat Ducato chega com preço competitivo e opção de motorhome

Paulo Cruz acompanhou nesta semana o lançamento da nova Fiat Ducato, van que chega com preço competitivo no mercado. Segundo o colunista da CBN Campo Grande, as visitas ainda acontecem nesta terça-feira (04) e, por isso, ainda não está liberada a divulgação do preço, mas ele garantiu que o valor é atrativo.

"Ainda tem um embargo de informação, os jornalistas estão indo conhecer o carro, são vários grupos, amanhã termina o último grupo, então até lá eu não posso falar de preço desse carro, mas eu vou adiantar o seguinte, pra quem pensa em uma van é u preço bastante competitivo, muito bom.", contou Paulo.

O lançamento chega em boa hora, já que o comércio de vans cresceu 30% no Brasil, ainda mais com as opções de motorhome. Confira a coluna completa: