Comida é cultura que atiça o apetite de qualquer viajante. E a Gastronomia é uma das melhores formas de conhecer a cultura, a geografia e a história de um lugar. E hoje, viajar para comer é a tendência que veio para ficar. De Aquidauana à Miranda, passando

por Corumbá e Nhecolândia, no novo livro da rota gastronômica pantaneira, com o apoio do Fic (fundo de investimentos culturais de Mato Grosso do Sul) você verá uma seleção de receitas especialmente

preparadas por empreendimentos turísticos pantaneiros para se ter no radar.

RECEITAS DE INFLUÊNCIA

A Influência gaúcha

A cozinha pantaneira tem uma carga muito grande da cultura do Sul do Brasil. E nada melhor

que um galetinho para mostrar essa regionalidade. O costume de assar a ave perfumada com

ervas e na brasa é bem antigo nas colônias gaúchas italianas e vem das passarinhadas que

aconteciam nas grandes comemorações. Só que o mundo mudou e, no lugar dos passarinhos,

entraram os galetos – ou franguinhos de leite – abatidos na época em que dão o seu primeiro

canto.

O prato teve origem na região de Caxias do Sul. O primeiro restaurante a comercializar a iguaria

foi a Galeteria Peccini, fundada em fevereiro de 1931 em função da primeira Festa da Uva. Desde

então, diversos restaurantes, denominados de galeterias, obtiveram êxito e se espalharam pelo

Rio Grande do Sul e fora dele, chegando em Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), pelo menos 43 mil gaúchos

vivem em MS. Os primeiros migrantes chegaram no final do século 18. Na década de 1970,

houve uma nova onda de migrantes gaúchos com destino à região centro-sul do estado para

trabalhar nas lavouras de soja. O gaúcho foi cativando adeptos a sua cultura. Trouxe o

chimarrão, churrasco, galeto, danças e sua forma peculiar de se divertir. Também agregou

costumes locais, emprestando e recebendo cultura gastronômica.

Galeto assado com laranja

Ingredientes:

1 galeto

1 laranja (suco)

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de temperos desidratados (alho, cebola e orégano)

sálvia a gosto

manjericão a gosto

4 colheres de sopa de manteiga sem sal ou de banha de porco

barbante para amarrar

Modo de Preparo:

Faça uma mistura com o alho, a laranja e os temperos desidratados, tempere o frango com estes

ingredientes, recheie com os miúdos (dica da farofa de miúdos no box) e deixe marinando pelo

menos seis horas em geladeira. Antes de assar faça uma pasta com a manteiga, a sálvia, o

alecrim e o manjericão picados e coloque no peito do galeto, entre a pele e a carne branca, para

na hora de assar esta manteiga derreter e trazer bastante sabor e maciez para a carne da ave.

Depois asse em forno alto por 10 minutos para dourar, e então cubra com alumínio e deixe assar

em fogo baixo por mais 20 minutos até a carne ficar macia.

Rendimento: 1 porção de galeto.

Box Curiosidade do Chef

Com os miúdos do galeto (moela, coração e fígado), faz-se uma farofa com pimenta do reino,

sal, farinha de milho e farinha de mandioca, azeitona e ovo, tudo a gosto. Fica uma delícia para

servir de acompanhamento junto com uma massa fresca ou salada de radicci (tipo de almeirão)

com bacon. Há uma outra sugestão de recheio delicioso à base de ricota, cebola e uva passas,

misturando bem todos os ingredientes e colocando dentro do galeto antes de assar.

ONDE COMER GALETO EM CAMPO GRANDE

Casa Colonial

Endereço: Afonso Pena, 3997 – Jardim dos Estados

Fone para reservas: +55 (67) 3383-3207

www.casacolonial.com.br

